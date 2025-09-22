El Mundo

La CBP en Chicago revisó una carga y encontró objetos valorados en millones: ‘El mayor operativo de la historia’

La operación en Chicago detuvo cargamentos ilegales de vapeo procedentes de China que buscaban ingresar a Estados Unidos sin autorización

Por La Nación / Argentina / GDA
El decomiso en Chicago frenó la entrada de 4,7 millones de cigarrillos electrónicos ilegales valorados en $86,5 millones.
El decomiso en Chicago frenó la entrada de 4,7 millones de cigarrillos electrónicos ilegales valorados en $86,5 millones. (CBP/CBP)







