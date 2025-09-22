La CBP en Chicago revisó una carga y encontró objetos valorados en millones: ‘El mayor operativo de la historia’

El decomiso en Chicago frenó la entrada de 4,7 millones de cigarrillos electrónicos ilegales valorados en $86,5 millones.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) en Chicago, junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), incautó 4,7 millones de cigarrillos electrónicos ilegales, valorados en $86,5 millones, en la que calificaron como la mayor operación de este tipo en Estados Unidos.

Durante la inspección, las autoridades identificaron envíos de productos de vapeo no autorizados, en su mayoría procedentes de China y con destino a distintos puntos del país.

Los equipos revisaron los lotes para detectar faltas en aprobaciones de la FDA, evasión de impuestos federales, infracciones de marcas y errores en el etiquetado de materiales peligrosos.

LEA MÁS: Estas son las 20 mejores universidades de Latinoamérica: una superó el top 100 mundial

La CBP informó que esta acción formó parte de una estrategia federal para frenar la entrada de cigarrillos electrónicos ilegales, especialmente aquellos dirigidos a menores de edad.

Objetivos de la operación contra el vapeo ilegal

El operativo buscó poner fin al “port shopping”, práctica en la que productos no autorizados intentan ingresar repetidamente al país.

También pretende desarticular redes de distribución, concientizar a padres sobre los riesgos del vapeo y apoyar a propietarios de tiendas para evitar la venta de artículos ilícitos.

Antes de este operativo, la FDA y la CBP realizaron investigaciones para ubicar envíos sospechosos e implementaron medidas para agilizar las inspecciones.

Posición del gobierno de Estados Unidos

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., advirtió que el país no permitirá que actores extranjeros pongan en riesgo la salud de los menores. Agregó que la operación contó con respaldo presidencial y del Departamento de Justicia.

La acción conjunta de la CBP y la FDA impidió durante este año la entrada de más de seis millones de dispositivos ilegales de vapeo, con un valor estimado en $120 millones.

El comisionado de la FDA, Marty Makary, explicó que si un producto carece de autorización, la CBP lo confiscará, detendrá o destruirá, con el fin de proteger a la población, especialmente a los menores.

Los productos asegurados en esta operación no tenían las órdenes de autorización previa requeridas por la FDA, lo que impide su comercialización legal en Estados Unidos (CBP/CBP)

Qué sucederá con los cigarrillos electrónicos incautados

Todos los dispositivos decomisados carecían de las órdenes de autorización obligatorias de la FDA, requisito indispensable para su comercialización en Estados Unidos. Actualmente, solo 39 dispositivos de cigarrillos electrónicos cuentan con aprobación oficial.

Además, la FDA contactó a 37 importadores para recordarles que las declaraciones falsas constituyen delito federal y que deben garantizar el cumplimiento de la normativa en futuras importaciones.

Cada compañía deberá responder en un plazo de 30 días a las cartas que enviará la agencia con los requerimientos oficiales.

LEA MÁS: El Papa León XIV subasta una BMW bendecida y firmada; los fondos serán destinados a construir una escuela

La CBP y la FDA, en una operación conjunta, lograron impedir que más de 6 millones de cigarrillos electrónicos ilegales, con un valor estimado de más de US$120 millones, llegaran a Estados Unidos durante este año (CBP/CBP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.