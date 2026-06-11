El Mundo

La Casa Blanca presenta ring de lucha para pelea de la UFC por cumpleaños de Trump

En el centro se encuentra el “Octágono”, donde competirán 14 luchadores de la UFC durante un evento especial.

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Por AFP
La estructura “The Claw” para la próxima pelea de la UFC con Donald Trump se encuentra en el Jardín Sur de la Casa Blanca.
La estructura “The Claw” para la próxima pelea de la UFC con Donald Trump se encuentra en el Jardín Sur de la Casa Blanca. (SAUL LOEB/AFP)







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