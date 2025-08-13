La Casa Blanca albergará combate de UFC con respaldo de Donald Trump

La Casa Blanca albergará una pelea de artes marciales mixtas el próximo 4 de julio, día en que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su fundación.

Washington, Estados Unidos.- La Casa Blanca será escenario de una pelea de artes marciales mixtas (MMA) el 4 de julio de 2026, según confirmó Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

La fecha coincide con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

White afirmó que el presidente Donald Trump lo contactó personalmente para que organizara el evento. Además, detalló que viajará a Washington en los próximos días para afinar los detalles con el mandatario.

El evento representa una colaboración directa entre la UFC y la administración de Trump, con la participación activa de Ivanka Trump en la planificación. White explicó que el presidente insistió en que su hija forme parte central del equipo organizador.

Este anuncio se produce poco después de que la empresa Paramount, firmara un contrato de transmisión con la UFC por $7.700 millones.

La UFC organiza combates dentro de una estructura octagonal con una cerca de alambre. En estas peleas, los atletas pueden utilizar una amplia gama de técnicas de combate provenientes del jiu-jitsu, kickboxing, boxeo y lucha libre, con el objetivo de lograr la sumisión o el nocaut.

Jon Jones venció a Stipe Miocic en UFC 309 con un espectacular nocaut técnico. (KENA BETANCUR/AFP)

Los combates permiten golpes directos, patadas y llaves, salvo algunas excepciones como los ataques a los ojos. Las peleas, frecuentemente intensas, terminan con uno de los luchadores sin capacidad de continuar, lo que obliga al árbitro a intervenir.

Desde que White asumió el control de la UFC en 2001, convirtió la empresa en una de las promotoras deportivas con mayor crecimiento a nivel global. Su amistad con Trump ha sido públicamente conocida y constante en eventos anteriores de la organización.

El mandatario estadounidense ha sido figura frecuente en estas peleas, donde ha recibido ovaciones por parte de la audiencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa al peleador estadounidense Michael Chandler antes de su combate de peso ligero contra el británico Paddy Pimblett (fuera de cuadro) durante el evento UFC 314 en el Kaseya Center, en Miami, Florida, el 12 de abril de 2025. (MANDEL NGAN/AFP)

