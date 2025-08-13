El Mundo

La Casa Blanca albergará combate de UFC con respaldo de Donald Trump

El presidente de la UFC anunció que una pelea de artes marciales mixtas se llevará a cabo en la Casa Blanca

Por AFP
(ARCHIVO) El director ejecutivo y presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White (izquierda), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistieron al evento UFC 314 en el Kaseya Center, en Miami, Florida, el 12 de abril de 2025. La Casa Blanca albergará una pelea de artes marciales mixtas el próximo 4 de julio, día en que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su fundación. Trump ha sido un invitado habitual en estos combates, que suelen ser sangrientos y donde los luchadores golpean, patean y forcejean con sus oponentes en batallas sin restricciones hasta lograr la sumisión o el nocaut. Llevar este deporte de combate al centro del poder político estadounidense marcará un hecho histórico. (Foto: Mandel NGAN / AFP)
La Casa Blanca albergará una pelea de artes marciales mixtas el próximo 4 de julio, día en que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su fundación. (MANDEL NGAN/AFP)







Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

