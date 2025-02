Famoso luchador de la UFC confesó cómo este videojuego le salvó la vida

Mike Davis, el reconocido luchador de la UFC, reveló cómo los videojuegos que, inicialmente, fueron una forma de entretenimiento, se convirtieron en un salvavidas en momentos duros de su vida.

La relación entre los videojuegos y el bienestar está siendo respaldada, cada vez más, por estudios e investigaciones, que destacan su capacidad para generar experiencias emocionales positivas, e incluso promover efectos terapéuticos, como fue el caso de Davis.

El deportista estadounidense compartió ante las cámaras que, cuando era niño, creció en Upstate, Nueva York, y que, debido al color de su piel, tuvo que enfrentar numerosas situaciones de rechazo y discriminación.

“Me metían en casilleros y me llamaban con nombres, me agarraban y me metían en el basurero, me molestaban, y muchas veces estaba en el baño e intentaba hacerme daño. Me disparaba a mí mismo en la pierna con cintas de goma atadas a palillos de dientes”, contó Mike.

El joven mencionó que en ese entonces estaba en la escuela, siendo apenas un niño, y tuvo que lidiar con esa difícil experiencia. A pesar de su corta edad, afrontó momentos de soledad, ya que no tenía amigos en quienes apoyarse.

Halo fue la escapatoria que encontró Mike Davis en medio de su tristeza. (Vandal/Captura)

“Lo que, realmente, salvó mi vida es que cuando salía del colegio iba a mi casa, encendía la Xbox, que me regaló mi madre con tanto esfuerzo, y tenía Halo. Me reunía con amigos, que encontré por la zona y por todo el mundo. Todos los días lo único que me hacía seguir adelante era el poder jugar Halo con mis amigos”, agregó.

Halo es una de las sagas más emblemáticas en el mundo de los videojuegos; particularmente, en el género de juegos de disparos o shooters en primera persona. Originalmente, desarrollada por Bungie, la franquicia ahora es propiedad de Microsoft y es exclusiva de sus consolas y plataformas, incluida Xbox.

Desde su debut en 2001, Halo ha evolucionado y se ha expandido, abarcando un total de 18 juegos disponibles para diversas plataformas como Xbox Series X, Xbox One, iPhone, Xbox 360, PC y Xbox.

La serie de juegos es conocida por su modo multijugador en línea, que permite a los usuarios de todo el mundo competir y colaborar en partidas. A lo largo de los años, la franquicia ha perfeccionado su experiencia multijugador, ofreciendo tanto modos cooperativos como competitivos.

Así fue como los distintos títulos de aventura le brindaron al deportista, ahora de 32 años, un escape que le permitió alejarse de sus dificultades y encontrar una forma de avanzar, compartir con otras personas y utilizar su tiempo de manera positiva.