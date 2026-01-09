Kiev queda sin calefacción tras bombardeo ruso con misil hipersónico en plena ola de frío

Kiev. La capital de Ucrania amaneció este viernes sumida en una grave crisis humanitaria luego de intensos bombardeos rusos que dejaron al menos cuatro personas fallecidas, decenas de heridos y a la mitad de los edificios residenciales sin calefacción, en medio de temperaturas que rondan los –8 °C y continúan en descenso.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, instó a los residentes que tengan la posibilidad a abandonar temporalmente la ciudad y trasladarse a zonas con condiciones de refugio y calefacción adecuadas, tras confirmarse severos daños a la infraestructura crítica.

“La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev —casi 6.000— están actualmente sin calefacción debido a daños causados por un ataque masivo del enemigo”, afirmó Klitschko en redes sociales.

La empresa eléctrica privada DTEK informó que 417.000 hogares permanecen sin suministro eléctrico en la capital.

Según las autoridades, unos 40 edificios resultaron afectados por los ataques, incluidos 20 complejos residenciales y la embajada de Catar. La policía confirmó además 24 personas heridas.

Misil hipersónico y escalada militar

Los bombardeos ocurrieron horas después de que Moscú rechazara un plan europeo para el eventual despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania tras un posible fin de la guerra.

Durante la ofensiva, Rusia lanzó por segunda vez desde el inicio del conflicto un misil hipersónico Oréshnik, de capacidad nuclear.

El Oréshnik es un misil balístico de medio alcance (no es intercontinental) que alcanza una altura suborbital a velocidad hipersónica y desde allí dispara sus cargas.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que el proyectil fue utilizado contra “objetivos estratégicos” como represalia por un supuesto ataque con drones contra una residencia del presidente Vladímir Putin en diciembre, acusación que Ucrania niega.

Moscú no ofreció detalles adicionales, pero autoridades ucranianas indicaron que una instalación de infraestructura fue alcanzada cerca de la ciudad occidental de Leópolis.

La Fuerza Aérea de Ucrania detalló que Rusia lanzó 36 misiles y 242 drones, de los cuales los sistemas de defensa aérea lograron derribar 226 drones y 18 misiles.

El presidente Volodímir Zelenski exigió una “reacción clara” de la comunidad internacional, al subrayar que el ataque coincidió con una ola de frío extremo que afecta al país.

En la misma línea, el canciller ucraniano Andrii Sibiga calificó el uso del misil hipersónico como una amenaza directa para Europa y una “prueba” para los aliados occidentales.

“Un ataque de este tipo cerca de la frontera de la UE y la OTAN supone una grave amenaza para la seguridad del continente europeo”, advirtió Sibiga.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que el lanzamiento del misil constituye una señal “clara” de escalada del conflicto.

En territorio ruso, el gobernador de la región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, reportó que más de medio millón de personas quedaron sin electricidad o calefacción tras un ataque ucraniano contra instalaciones de servicios públicos, además de 200.000 personas sin agua potable.

La nueva ofensiva se produce después de que la embajada de Estados Unidos en Kiev alertara sobre un posible “ataque aéreo significativo” en los próximos días.

Mientras tanto, Ucrania intenta restablecer los servicios básicos en regiones como Dnipropetrovsk y Zaporiyia, afectadas por ataques previos contra la red energética.

Aunque Zelenski afirmó que un acuerdo de garantías de seguridad con Washington está “prácticamente listo”, el canciller alemán Friedrich Merz reconoció que un eventual alto el fuego aún está “bastante lejos”, dada la postura de Moscú.