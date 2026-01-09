El Mundo

Kiev queda sin calefacción tras bombardeo ruso con misil hipersónico en plena ola de frío

Bombardeo dejó a la mitad de edificios en Kiev sin calefacción y causó varios muertos, alcalde pidió a la población evacuar

Por AFP
Bombardeo deja sin calefacción a Kiev







KievBombardeo rusoMisil hipersónicoRusiaUcrania
AFP

AFP

