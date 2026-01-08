El Mundo

¿Está en riesgo el plan de seguridad para Ucrania anunciado por Europa? Declaraciones de Rusia elevan la alerta

Rusia continúa bombardeando Ucrania, apuntando en particular a las infraestructuras energéticas del país.

Por AFP
Líderes europeos presentaron plan europeo de garantías de seguridad para Ucrania este 7 de enero.
Líderes europeos presentaron plan europeo de garantías de seguridad para Ucrania este 7 de enero. (LUDOVIC MARIN/AFP)







RusiaUcraniaEuropaEstados Unidosplan de paz
AFP

