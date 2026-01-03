Foros

Zelenski y Putin, dos maneras de encarar el año nuevo

En su discurso de fin de año, el presidente ruso Vladimir Putin ha mencionado de puntillas la invasión a Ucrania, mientras su homologo ucraniano, Volodímir Zelenski, se centró en la devastación que para Ucrania significa el asedio ruso

Por Gina Montaner
Esta combinación de imágenes creada el 18 de marzo de 2025 muestra, de izq. a der., al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el 18 de marzo de 2025 y al presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 13 de marzo de 2025, y al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de febrero de 2025.
De izq. a der., los presidentes Vladimir Putin, de Rusia; Donald Trump, de Estados Unidos; y Volodímir Zelensky, de Ucrania. Con la intermediación del estadounidense se procura terminar la guerra en Ucrania. Foto: (MAXIM SHEMETOV MANDEL NGAN SAUL LOEB/AFP)







Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

