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Karoline Leavitt renunciará a su cargo como portavoz de Donald Trump en la Casa Blanca

La portavoz de 28 años saldrá de la Casa Blanca para dedicar más tiempo a sus hijos, pero seguirá vinculada a Trump

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Por AFP
La secretaria de prensa dejará el puesto semanas después de regresar de su maternidad y mantendrá un papel influyente dentro del Partido Republicano.
La secretaria de prensa dejará el puesto semanas después de regresar de su maternidad y mantendrá un papel influyente dentro del Partido Republicano. (SAUL LOEB/AFP)







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