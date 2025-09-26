Kai, la nieta de Trump, lanza su propia marca de ropa desde la Casa Blanca

Kai Trump lanzó su marca de ropa con fotos tomadas en la Casa Blanca.Kai Trump lanzó su marca de ropa con fotos tomadas en la Casa Blanca.

Washington, Estados Unidos. Kai Trump, nieta de Donald Trump, apareció el viernes junto a su abuelo vestida con un suéter blanco que llevaba el logotipo “KT”, justo después de lanzar su marca con fotos promocionales tomadas en la Casa Blanca.

La hija de Donald Trump Jr. esperó junto a su abuelo mientras este respondía a preguntas de periodistas en el jardín de la residencia presidencial antes de subir con él a un helicóptero.

“Esta es Kai, para quienes no lo sepan”, dijo el presidente de Estados Unidos, de 79 años, al presentar a su nieta frente a una multitud de cámaras y lentes.

Ambos dejaron Washington durante unas horas para asistir juntos a la Ryder Cup, una prestigiosa competición de golf, deporte que apasiona al republicano y que practica su nieta, de 18 años.

Live now at https://t.co/n43nmju2TF (link in bio)! This collection is something I’ve dreamed about for a long time, and I’m so grateful it’s finally here. Launching this line has been such an exciting project. From the quality of the fabric to the details in the designs, I wanted… pic.twitter.com/9f7JnDpipl — Kai Trump (@kaitrump) September 25, 2025

La mayor de los nietos del presidente, quien tiene previsto jugar golf para la Universidad de Miami, anunció el jueves en redes sociales el lanzamiento de su marca.

Por ahora ofrece dos modelos de suéter. Cada uno disponible en blanco, negro y azul marino con el logotipo “KT” y una firma en la manga. Tienen un precio de 130 dólares cada uno.

El mensaje publicitario publicado el jueves en X está acompañado de fotos de Kai luciendo la prenda, tomadas de noche con la Casa Blanca iluminada al fondo o en un pasillo que conduce al Despacho Oval.

“Quería crear una prenda que no fuera solo mercancía, sino una (prenda) básica que puedas llevar a cualquier parte”, dijo.

Los padres de Kai Trump están separados y su madre mantiene actualmente una relación con la leyenda del golf Tiger Woods.

El presidente estadounidense es acusado con frecuencia de utilizar su cargo para promover los intereses del clan Trump, bien sea en el sector inmobiliario o en las criptomonedas.