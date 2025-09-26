El Mundo

Kai, la nieta de Trump, lanza su propia marca de ropa desde la Casa Blanca

Kai Trump, nieta de Donald Trump, lanzó su marca de ropa “KT” con una sesión de fotos en la Casa Blanca. Conozca los detalles de la prenda de $130 y la polémica.

Por AFP
Kai Trump lanzó su marca de ropa con fotos tomadas en la Casa Blanca.
Kai Trump lanzó su marca de ropa con fotos tomadas en la Casa Blanca.







Donald TrumpKai TrumpCasa BlancaEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

