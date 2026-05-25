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Justicia sueca solicita 10 años de cárcel para acusado de prostituir a su esposa con 120 hombres

Según el escrito de acusación, la víctima se encontraba en una “situación de vulnerabilidad”.

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Por AFP
La calle Storgatan en Härnösand, en el condado de Västernorrland, Suecia.
La calle Storgatan en Härnösand, en el condado de Västernorrland, Suecia. (Fredrik Malmquist/Wikimedia Commons)







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