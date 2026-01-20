Foros

Violencia física, sexual y en línea tiene como principales víctimas a niñas y mujeres adolescentes

Datos de la CCSS registraron más de 1.000 atenciones anuales por abuso sexual en servicios de Emergencias entre 2023 y octubre de 2025. En el 84% de estos casos, las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres

Por Yvette Blanco y Juan Luis Bermúdez
Violencia sexual contra niñas y mujeres adolescentes, depresión, ideación suicida
Entre 2023 y 2025, por cada adolescente hombre atendido en servicios de Emergencias de la Caja, más de 11 adolescentes mujeres enfrentaron esta forma extrema de violencia. (Shutterstock/Foto)







