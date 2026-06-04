El Mundo

Justicia prohíbe a Abelardo de la Espriella usar como ‘símbolo’ la camiseta de Colombia

Se ordena ‘cesar inmediata y definitivamente’ el uso de la camiseta ‘como símbolo identificador de su partido político’, dice el auto de un juez de Bogotá.

EscucharEscuchar
Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Abelardo de la Espriella saluda a sus simpatizantes mientras vota en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales (Foto de Vanessa ROMERO / AFP)
Abelardo de la Espriella saluda a sus simpatizantes mientras vota en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales (VANESSA ROMERO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaAbelardo de la EspriellaeleccionesIván CepedaGustavo Petro
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.