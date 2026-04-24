El Mundo

Justicia ordena decomisar bienes a expresidenta Kirchner y otros condenados por corrupción en Argentina

Decomiso de bienes por $500 millones incluye propiedades cedidas a dos hijos de Kirchner

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Por AFP

Buenos Aires, Argentina. Una cámara de apelaciones argentina confirmó este viernes la orden de decomiso de bienes por cerca de $500 millones contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.








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