Cristina Fernández de Kirchner enfrenta el mayor juicio por corrupción en la historia de Argentina

Buenos Aires. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner enfrenta desde este jueves el mayor proceso judicial por corrupción en la historia del país, en una causa en la que se le acusa de haber encabezado una red de sobornos millonarios durante sus mandatos entre 2007 y 2015.

El expediente, conocido como la causa cuadernos, involucra a 87 imputados, entre ellos exfuncionarios y empresarios, que presuntamente entregaron dinero a cambio de contratos públicos. Por razones de espacio, la audiencia inicial se realizó de forma virtual y fue transmitida por YouTube.

De 72 años, escuchó la lectura de la acusación desde su domicilio en Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria por otra condena de seis años de cárcel e inhabilitación política por administración fraudulenta.

En el nuevo proceso, enfrenta una posible pena de hasta diez años de prisión.

Según la Fiscalía, la exmandataria “intervino como destinataria final del dinero” proveniente de sobornos, mientras que su defensa insiste en que las anotaciones del chofer que originaron la causa fueron manipuladas más de 1.500 veces.

La exjefa de Estado calificó el juicio como un “show judicial” destinado a distraer la atención de las reformas laboral y judicial impulsadas por el presidente Javier Milei.

“Podrán inventar causas o manipular jueces, pero no van a detener la organización del peronismo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

El proceso, descrito por la fiscal Estela León como “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”, se prevé que se extienda por varios años y contemple la declaración de cientos de testigos.

Kirchner, figura central del peronismo y actual presidenta del Partido Justicialista, enfrenta este proceso en medio de una crisis de liderazgo dentro del movimiento, tras la derrota electoral frente a Milei en octubre.

Analistas consideran que el partido se encamina a una interna para definir nuevos liderazgos antes de los comicios de 2027.