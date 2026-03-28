Justicia de Guatemala suspende construcción de megacárcel para pandilleros

Agentes de la Policía Militar montan guardia durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la prisión de máxima seguridad «El Triunfo» en El Estor, Guatemala, este viernes 27 de marzo. Fotografía:

Ciudad de Guatemala. Una sala de apelaciones de Guatemala suspendió provisionalmente este sábado la construcción de “El Triunfo”, una cárcel de máxima seguridad diseñada para albergar a 2.000 reos de alta peligrosidad, principalmente pandilleros.

La decisión judicial trasciende apenas un día después de que el presidente, Bernardo Arévalo, colocara la primera piedra del penal. La obra se proyectó en una finca confiscada al narcotráfico en Izabal, una zona a 290 kilómetros al noreste de la capital, en el Caribe guatemalteco.

El tribunal acogió un recurso presentado por cuatro ciudadanos, quienes alegan que la construcción podría provocar inundaciones en la zona. Según los recurrentes, esto obligaría a realizar traslados de emergencia de los reclusos, lo que representaría un riesgo de seguridad para la población civil.

El centro penal tiene un costo estimado de $130 millones y su finalización estaba prevista para dentro de un año.

Esta cárcel es una de las medidas clave del Gobierno para frenar la reciente ola de violencia de las pandillas, que en los últimos meses asesinaron a 11 policías y encabezaron motines en diversos centros penales del país.

Pese a las dimensiones del proyecto, la administración de Arévalo niega que la prisión sea una réplica del Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Aquella megacárcel es el símbolo de la estrategia de seguridad del mandatario Nayib Bukele.

Desde hace cuatro años, Bukele mantiene un régimen de excepción que suma 91.000 detenciones sin orden judicial.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado graves violaciones y abusos durante dicho proceso, distancia que el gobierno guatemalteco ha intentado marcar con su propio proyecto.