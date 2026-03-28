El Mundo

Justicia de Guatemala suspende construcción de megacárcel para pandilleros

Tribunal frenó plan de $130 millones tras acoger un recurso por posibles riesgos ambientales y de seguridad

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Por AFP
Agentes de la Policía Militar montan guardia durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la prisión de máxima seguridad «El Triunfo» en El Estor, Guatemala, este viernes 27 de marzo. Fotografía:
Agentes de la Policía Militar montan guardia durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la prisión de máxima seguridad «El Triunfo» en El Estor, Guatemala, este viernes 27 de marzo. Fotografía: (CHRISTIAN GUTIERREZ/AFP)







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