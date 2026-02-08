El Mundo

Juicio en Estados Unidos analiza si Instagram y YouTube fomentaron adicción a redes en niños

Jurado en Los Ángeles decidirá si Mark Zuckerberg, dueño de Meta, y Alphabet diseñaron algoritmos para volver adictos a menores. El caso podría cambiar el futuro de las redes sociales

EscucharEscuchar
Por AFP
Redes sociales
Un jurado en Los Ángeles decidirá si Mark Zuckerberg y Alphabet diseñaron algoritmos para volver adictos a menores. El caso podría cambiar el futuro de las redes sociales. Foto: (Shutterst/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosInstagramYouTubeMark Zuckerberg
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.