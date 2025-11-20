El Mundo

Juez reanuda investigación sobre vuelos de deportación de venezolanos del Gobierno Trump

Un juez federal retomará la investigación sobre si funcionarios del Gobierno Trump violaron una orden judicial que prohibía vuelos de deportación a El Salvador, tras aval de una corte de apelaciones.

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Trump aseguró que la medida busca proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos frente a las “acciones agresivas” del gobierno chino. (AFP)
Trump aseguró que la medida busca proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos frente a las “acciones agresivas” del gobierno chino. (AFP) (SAUL LOEB/AFP)







