Juez de Texas frena al ICE y libera a niño de cinco años

Tras 12 días detenido en Texas, el niño de 5 años regresó a casa. Un juez federal critica las “cuotas de expulsión” de Trump y ordena su liberación inmediata.

Por AFP
Personas sostienen pancartas en referencia a Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue retenido por agentes de inmigración, durante la protesta “ICE fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad”, en Minneapolis, Minnesota
Personas sostienen pancartas en referencia a Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue retenido por agentes de inmigración, durante la protesta “ICE fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad”, en Minneapolis, Minnesota (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







