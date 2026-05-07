Juez de Estados Unidos divulga la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

Esta imagen muestra una nota sin fecha ni verificación, supuestamente una nota de suicidio dejada por el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Washington, Estados Unidos. Un juez estadounidense publicó el miércoles una nota de suicidio que supuestamente fue escrita por el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein semanas previas a su muerte en una cárcel de Nueva York.

El compañero de celda de Epstein ha dicho que encontró la misiva en un libro después de que el financiero intento, sin éxito, quitarse la vida, varias semanas antes de su fallecimiento en agosto de 2019.

“Me investigaron durante meses... ¡¡¡No encontraron NADA!!!”, se lee en la nota manuscrita. “Es un regalo poder elegir el momento de decir adiós”.

El texto concluye con: “¿Qué quieres que haga? ¡¿Ponerme a llorar?! No es gracioso... ¡¡NO VALE LA PENA!!”.

La carta estuvo bajo secreto durante años como parte del proceso penal contra el compañero de celda en California.

El juez Kenneth Karas del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York publicó la nota tras una solicitud de The New York Times.

Aunque el documento no ha sido autenticado, fue publicado cuando circulan las preguntas sobre la muerte de Epstein a los 66 años mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual.

Su deceso fue declarado como suicidio, pero numerosas negligencias de seguridad en la cárcel y la falta de grabaciones de CCTV han alimentado dudas persistentes sobre la versión oficial.

Esta fotografía muestra a Jeffrey Epstein en un folleto sobre delincuentes sexuales del 25 de julio de 2013. (-/AFP)

Epstein fue encontrado herido en su celda a finales de julio de 2019, en lo que las autoridades calificaron como un intento de suicidio fallido. La nota se habría escrito supuestamente antes de este incidente.

El caso de Epstein ha seguido sacudiendo la política estadounidense y británica, ya que se han publicado documentos relacionados con la extensa investigación sobre la vida del delincuente sexual en los meses anteriores.