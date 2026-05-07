El Mundo

Juez de Estados Unidos divulga la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

Esto es lo que dice la supuesta carta de suicidio del financista encarcelado por delitos sexuales Jeffrey Epstein.

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Por AFP
Esta imagen muestra una nota sin fecha ni verificación, supuestamente una nota de suicidio dejada por el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein
Esta imagen muestra una nota sin fecha ni verificación, supuestamente una nota de suicidio dejada por el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein (-/AFP)







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