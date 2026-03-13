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Juez anula acción judicial contra presidente de la Fed iniciada por administración Trump

Un juez federal de Estados Unidos anuló las citaciones al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por parte del Departamento de Justicia.

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Por AFP

Washington, Estados Unidos. Un juez federal de Estados Unidos anuló las citaciones al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por parte del Departamento de Justicia, que abrió una investigación por las renovaciones de un edificio del organismo, según un documento divulgado el viernes.








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