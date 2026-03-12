Economía

Trump vuelve a reclamar a jerarca de la Fed una reducción de las tasas de interés sin esperar a su próxima reunión

El debate sobre el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos vuelve a intensificarse. Esta vez, con un nuevo llamado del presidente Donald Trump al titular de la Reserva Federal.

Por Europa Press
En la imagen, Donald Trump y Jerome Powell, de izquierda a derecha.
La tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal vuelve a escalar. Donald Trump lanzó un nuevo mensaje dirigido al presidente del banco central, justo antes de una reunión clave sobre las tasas de interés. (AFP/AFP)







FedReserva FederalTrumpJerome Powell
