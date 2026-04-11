Joven palestino muere tras ataque de colonos israelíes en Cisjordania

Un hombre palestino observa por la ventana de una casa destruida tras un ataque de colonos israelíes en las afueras de la aldea de Al-Lubban ash-Sharqiya, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el 6 de abril del 2026.

Ramala, Territorios Palestinos. Un joven murió al ser alcanzado por disparos durante un ataque de colonos israelíes en una localidad al noroeste de Ramala, en la Cisjordania ocupada, anunció este sábado el Ministerio de Salud palestino.

Alí Majed Hamadneh, de 23 años, “llegó al complejo médico de Palestina en estado muy crítico” tras “haber sido herido de bala por colonos” durante un ataque contra la localidad de Deir Jarir, señaló el ministerio en la red Telegram.

“La bala le atravesó la espalda y el pecho”, precisó.

Según la agencia palestina Wafa, poco antes del ataque “colonos armados, bajo la protección de las fuerzas israelíes, atacaron Deir Jarir” y “abrieron fuego” contra sus habitantes.

La AFP contactó con el ejército y la policía israelíes, pero por el momento no han contestado.

La violencia en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, ha aumentado desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre del 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Vista de los refugios de tiendas de campaña que albergan a familias palestinas desplazadas, en la ciudad de Gaza, este 11 de enero. La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo varias veces, por la guerra que comenzó con el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre del 2023. Foto: (OMAR AL-QATTAA/AFP)

Los actos violentos han continuado tras la entrada en vigor de un alto el fuego el 10 de octubre en Gaza y se han intensificado aún más desde el comienzo, a finales de febrero, de la guerra en Oriente Medio.

Según las autoridades palestinas, siete palestinos han muerto por disparos de colonos en Cisjordania desde principios de marzo.

Los ataques de colonos han suscitado críticas de rabinos e incluso del jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, que los ha calificado de “moral y éticamente inaceptable”.

Según un recuento de la AFP basado en las cifras del Ministerio de Salud palestino, al menos 1.058 palestinos, entre ellos numerosos combatientes pero también civiles, murieron a manos de militares o colonos israelíes en Cisjordania desde el comienzo de la guerra en Gaza.

Mientras, al menos 46 israelíes, entre civiles y soldados, han muerto en esa región en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según datos oficiales israelíes.