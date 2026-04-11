El Mundo

Joven palestino muere tras ataque de colonos israelíes en Cisjordania

Al menos, 1.058 palestinos murieron a manos de militares o colonos israelíes en Cisjordania desde el comienzo de la guerra en Gaza

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Por AFP
Un hombre palestino observa por la ventana de una casa destruida tras un ataque de colonos israelíes en las afueras de la aldea de Al-Lubban ash-Sharqiya, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el 6 de abril de 2026.
Un hombre palestino observa por la ventana de una casa destruida tras un ataque de colonos israelíes en las afueras de la aldea de Al-Lubban ash-Sharqiya, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el 6 de abril del 2026. (JAAFAR ASHTIYEH/AFP)







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