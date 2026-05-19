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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, investigado por presunto tráfico de influencias

Es la primera vez que un expresidente del Gobierno español es imputado formalmente

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Por AFP
José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Justicia española por presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Foto: AFP.
José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Justicia española por presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Foto: AFP. (OSCAR DEL POZO/AFP)







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