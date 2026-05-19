José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, investigado por presunto tráfico de influencias

José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Justicia española por presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Foto: AFP.

Madrid, España. El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, está siendo investigado por presunto tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capital venezolano, durante la pandemia de covid-19, informó este martes la Justicia española.

Es la primera vez que un expresidente del Gobierno español es investigado formalmente en una causa de este tipo. Otros mandatarios, como Pedro Sánchez, Felipe González, Mariano Rajoy y José María Aznar, habían comparecido anteriormente solo como testigos en investigaciones o juicios.

La Audiencia Nacional, tribunal especializado en delitos financieros complejos, citó a Zapatero para declarar el próximo 2 de junio en relación con “el rescate de la compañía aérea Plus Ultra”.

La aerolínea recibió en marzo de 2021 un préstamo público de 53 millones de euros (unos $62 millones) mediante un fondo estatal de 10.000 millones de euros creado para rescatar empresas estratégicas afectadas por la pandemia.

En ese momento, Plus Ultra operaba únicamente rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con una flota de cuatro Airbus A340.

Zapatero, quien gobernó España entre 2004 y 2011, es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Según el diario El País, las pesquisas se centran en una consultora vinculada a un allegado del exmandatario, que presuntamente habría servido como intermediaria para el pago de comisiones ocultas. También fueron allanadas empresas relacionadas con familiares del expresidente.

El rescate de Plus Ultra generó controversia política en España. Sectores de la oposición cuestionaron los vínculos de la aerolínea con empresarios venezolanos cercanos al gobierno de Nicolás Maduro.

La polémica se intensificó después de que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reuniera en Madrid en enero de 2020 con Delcy Rodríguez, pese a que ella tenía prohibido el ingreso a la Unión Europea.

Zapatero defendió este martes su inocencia.

“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, afirmó en un video divulgado a la prensa. También aseguró que “jamás” realizó gestiones ante ninguna administración pública relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

“Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España”, añadió el exmandatario, quien aseguró que colaborará con la justicia.