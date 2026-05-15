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España eliminará residencias humanitarias para solicitantes de asilo, la mayoría de Venezuela

La medida entrará en vigor con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Conozca los detalles.

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Por Europa Press
España dejará de conceder y renovar permisos humanitarios vinculados a solicitudes de protección internacional, una figura utilizada ampliamente por migrantes venezolanos.
España dejará de conceder y renovar permisos humanitarios vinculados a solicitudes de protección internacional, una figura utilizada ampliamente por migrantes venezolanos. (Europa Press/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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