Presidenta de la Comunidad de Madrid prolonga crisis diplomática con México: ‘No existió hasta la llegada de los españoles’

Madrid, España. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que México “no existió hasta la llegada de los españoles” y que era “otra civilización”, en el marco de las críticas de la oposición por su viaje al país y el “boicot” que ha denunciado que sufrió por parte de Gobierno español y el mexicano.

Ayuso realizó una gira política por México la semana pasada, pero terminó yéndose antes de la fecha programada acusando a la presidenta Claudia Sheinbaum de boicot. La empresa organizadora de los Premios Platino, donde Ayuso dijo que no la dejaron asistir, rechazó toda acusación, como también lo hizo Sheinbaum.

“México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más porque era otra civilización”, ha respondido la dirigente regional en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea en respuesta a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

Es por ello que ha criticado que la izquierda solo busque hacer “revisionismo” con la historia intentando “crear bancos y hablando de muertos”. “Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala, 24 en Ciudad de México, qué hay bajo tierra. Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje”, ha espetado.

Así, se ha preguntado por qué Claudia Sheinbaum “no lo abre al público” y considera que a lo mejor tendría que empezar “a pedir disculpas por tanta mentira y tanto agravio para vivir de la pobreza”, algo que asegura que es “lo que siempre hace el comunismo”.

Isabel Díaz Ayuso dice que México no existía hasta la llegada de los españoles.

“Es lo que hace siempre el comunismo, para crear dependencia, para crear agravio, que la gente esté podrida, que no tenga más que desconfianza, emociones negativas, que no tenga nada, ni fe, ni nación, ni historia, ni familia, ni propiedad. Y por eso siempre están trabajando en contra de las democracias liberales y retorciendo la historia de España”, ha subrayado.

Sheinbaum responde

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a “pasar más tiempo de vacaciones” en México, después del revuelo causado por sus acusaciones de que tuvo que salir del país y acusar al Gobierno español de “ponerla en peligro”.

Sheinbaum ha señalado en su habitual rueda de prensa matutina que “le ha ido bastante mal” a Ayuso porque “no pudo explicar sus tres días de vacaciones” en México, animándola a pasar más días de asueto en el país.

“Tanto que odia a México, al Gobierno de México, y se pasan los días de vacaciones”, ha ironizado la mandataria. “Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones (...) somos un país extraordinario”, ha añadido.

“Que conozca de nuestra cultura, que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho sobre la grandeza cultural de México”, ha valorado Sheinbaum, quien ha asegurado que la visita de Ayuso ha ayudado a abrir el debate sobre el pasado colonial de España en el país.

“Ayudó mucho que viniera, porque abrió el debate, nos permitió hablar de Hernán Cortés, de lo que fue la conquista o la invasión de los pueblos, de la grandeza cultural de México, de la dignidad del pueblo de México”, ha dicho.