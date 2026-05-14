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Presidenta de la Comunidad de Madrid prolonga crisis diplomática con México: ‘No existió hasta la llegada de los españoles’

Isabel Díaz Ayuso realizó controversial gira por México que suspendió acusando a presidenta Claudia Sheinbaum de boicot, desmentido por empresa relacionada con evento. ¿De dónde viene esta discusión?

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Por Europa Press
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Gustavo Valiente / Europa Press/Europa Press)







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