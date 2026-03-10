El Mundo

Jefe del Pentágono dice que Donald Trump es quien decide calendario de la guerra en Irán

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró Pete Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono. ¿Qué implica?

Por AFP
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, saluda mientras miembros de un equipo del Ejército estadounidense trasladan un féretro cubierto con la bandera que contiene los restos del sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años y oriundo de Glendale, Kentucky, durante una ceremonia solemne de traslado en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en Dover, Delaware
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, saluda mientras miembros de un equipo del Ejército estadounidense trasladan un féretro cubierto con la bandera que contiene los restos del sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años y oriundo de Glendale, Kentucky, durante una ceremonia solemne de traslado en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en Dover, Delaware. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







