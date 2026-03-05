Jefe del Pentágono advierte a América Latina que Estados Unidos está dispuesto a luchar ‘solo’ contra carteles ‘si es necesario’

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla tras firmar la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, durante la inauguración de la Conferencia de las Américas contra los Carteles en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en Doral, Florida.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a los países de América Latina a adoptar una postura más agresiva contra los carteles del narcotráfico. En la Conferencia de las Américas contra los Carteles, advirtió que, si los gobiernos de la región no actúan con mayor contundencia, la administración del presidente Donald Trump podría intervenir por su cuenta.

“Estados Unidos está preparado para enfrentar estas amenazas e incluso pasar a la ofensiva por su cuenta si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia, y el objetivo de esta conferencia, es que en interés de esta región lo hagamos todos juntos con ustedes”, afirmó el alto funcionario.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente intervención estadounidense en la región, tanto en el ámbito militar como político. Los ataques contra presuntas narcolanchas han dejado al menos 152 muertos en el Caribe y el Pacífico, y este miércoles se dio a conocer una acción militar conjunta con Ecuador.

Ese proceso culminó recientemente con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, considerada el primer ataque terrestre de Estados Unidos contra un país de Sudamérica.

Al encuentro asistieron delegaciones de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay, El Salvador, Honduras y República Dominicana. Empero, Colombia, México y Brasil se ausentaron.

Pese al combate, la producción de cocaína se encuentra en niveles récord y los precios globales de las drogas están en mínimos históricos, según The Guardian.

Recientemente, México vivió una ola de violencia tras la muerte de Mencho en un operativo militar mexicano. (ULISES RUIZ/AFP)

Controversiales declaraciones

“En el Norte, Estados Unidos debe reforzar su postura y su presencia en cooperación con ustedes (y con nuestros socios soberanos) para defender nuestro perímetro de seguridad inmediato compartido, continuó Hegseth en su discurso.

“En el Sur, es decir, al sur del ecuador —la otra parte de este gran vecindario— fortaleceremos las alianzas mediante una mayor distribución de responsabilidades", aseveró.

En la conferencia también intervino Stephen Miller, asesor de seguridad interna de la Casa Blanca, quien sostuvo que los carteles solo pueden ser derrotados mediante el uso de la fuerza militar. Según afirmó, décadas de políticas han demostrado que el problema no tiene solución dentro del sistema de justicia penal.

Miller es conocido por sus recalcitrantes posturas antimigrantes y sus posturas conservadoras. Por ello, resonaron también otras declaraciones de Hegseth, quien dijo que “todas las naciones representadas en esta sala son descendientes de la civilización occidental”.

“Nuestras naciones están y siempre estarán unidas por nuestra herencia, nuestra historia y nuestra geografía en este Nuevo Mundo. Compartimos los mismos intereses y, por eso, enfrentamos una prueba esencial. La cuestión es si nuestras naciones serán —y seguirán siendo— naciones occidentales con características propias: naciones cristianas bajo Dios", afirmó.