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Jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos dimite en protesta por la guerra en Irán

“Está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, dice Joe Kent en su mensaje de salida.

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Por AFP
Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.
Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente. (ATTA KENARE/AFP)







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