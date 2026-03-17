Jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos dimite en protesta por la guerra en Irán

Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.

Washington, Estados Unidos. El director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joseph Kent, dimitió el martes en protesta por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán”, afirmó en su carta de renuncia dirigida al presidente Donald Trump que compartió en la red X.

“Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, continúa el mensaje.

Joe Kent es el primer funcionario de la administración de Donald Trump en renunciar por la guerra con Irán. En el actual mandato de Trump, es uno de los pocos funcionarios que ha dimitido por una diferencia política tan significativa.

Según The New York Times, Kent es “un amigo cercano de Tucker Carlson, aliado de Trump que se ha convertido en uno de los críticos más duros del conflicto”.

“En su primer gobierno, usted entendió mejor que cualquier otro presidente reciente como aplicar poder militar sin arrastrarnos a guerras inacabables”, sostuvo Kent.

“Hasta junio de 2025, usted entendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que robó a Estados Unidos las preciadas vidas de nuestros patriotas”, añade.

En junio de 2025 Trump ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, una operación que contó con la colaboración de Israel y que provocó una escalada militar con Irán que duró doce días.

Trump aseguró en esa ocasión que las capacidades nucleares iraníes habían sido “aniquiladas”, e invitó al régimen de Teherán a negociar.

MAGA se rompe por Irán

Internamente, la guerra con Irán ha provocado un cisma en el movimiento estadounidense MAGA (Make America Great Again) que llevó a Trump de nuevo al poder en las elecciones de 2024.

Algunos políticos y comentaristas conservadores consideran que Trump ha violado sus promesas de no abrir nuevos frentes bélicos.

“Al inicio de esta administración, altos responsables israelíes y miembros influyentes de medios de comunicación estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación” para hacer creer que “Irán era una amenaza inminente”, explica el alto funcionario.

“Eso era una mentira y es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra contra Irak”, añade.

“No podemos repetir el mismo error”, explica Kent, que pide a Trump que “reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán”.