El Mundo

Jefe de ‘The New York Times’ critica a las empresas de IA por ‘robar sin escrúpulos’ la información

‘Nos encaminamos hacia un futuro en el que habrá cada vez menos periodistas para llevar a cabo el trabajo costoso y difícil que representa el reportaje de investigación’, indicó Arthur Gregg Sulzberger.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Arthur Gregg Sulzberger pronunció un discurso sobre IA, periodismo y el futuro incierto del espacio público
Arthur Gregg Sulzberger pronunció un discurso sobre IA, periodismo y el futuro incierto del espacio público. (MIGUEL MEDINA/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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