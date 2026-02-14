El Mundo

Jefe de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 venderá su agencia tras vinculación en el caso Epstein

Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, anunció la venta de su agencia artística tras la divulgación de correos electrónicos relacionados con Ghislaine Maxwell, expajera de Jeffrey Epstein.

Por AFP
Casey Wasserman, jefe de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, venderá su agencia artística tras verse vinculado al caso de Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 y acusado de abusos sexuales, mientras mantiene su cargo al frente del comité olímpico.
Casey Wasserman, jefe de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, venderá su agencia artística tras verse vinculado al caso de Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 y acusado de abusos sexuales, mientras mantiene su cargo al frente del comité olímpico. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







