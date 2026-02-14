Jefe de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 venderá su agencia tras vinculación en el caso Epstein

Casey Wasserman, jefe de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, venderá su agencia artística tras verse vinculado al caso de Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 y acusado de abusos sexuales, mientras mantiene su cargo al frente del comité olímpico.

Washington, Estados Unidos. Casey Wasserman, jefe de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, dejará su agencia artística tras verse implicado en la reciente ola de revelaciones sobre Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 y acusado de abusos sexuales, según informaron medios de Estados Unidos.

Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el mes pasado correos electrónicos subidos de tono que envió Wasserman en 2003 a la expareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, varios han sido los llamados que piden la dimisión del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

En una nota dirigida a los empleados de la agencia artística Wasserman, que lleva su nombre y representa a deportistas, cantantes y otras personalidades del entretenimiento, el directivo de 51 años informó de que venderá la empresa, pero que permanecerá al frente del comité olímpico, informan medios estadounidenses.

“Lamento profundamente que mis errores personales del pasado les hayan causado tantas molestias”, escribió Wasserman en esta nota publicada, entre otros, por The New York Times y The Wall Street Journal.

“No es justo para ustedes, ni para los clientes y socios a los que representamos con tanto empeño y a quienes otorgamos tanta importancia”, subraya el texto.

Wasserman señala en la nota que la mención de su nombre en los correos de Epstein se había “convertido en una distracción”, según Los Angeles Times.

Por ahora Wasserman no ha sido acusado de ningún delito en el marco de este escándalo.

Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 y condenado por delitos sexuales, es el centro de la polémica que llevó a Casey Wasserman a anunciar la venta de su agencia artística, aunque continuará al frente del comité organizador de Los Ángeles 2028. (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)

En unas disculpas publicadas el mes pasado, el directivo aseguró que sus intercambios con Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por tráfico de menores para Epstein, ocurrieron antes de que se conocieran los crímenes por los que Epstein fue acusado.

Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores. Pero ya en 2008 había recibido una primera condena por solicitar servicios sexuales a una menor de edad.

Esta misma semana, el comité ejecutivo de Los Ángeles 2028 respaldó a su presidente y anunció que continuará en el cargo.

Sin embargo, varios cargos locales de Los Ángeles han pedido su renuncia.

La agencia artística de Wasserman representa a numerosas estrellas del mundo de la música, el deporte y el entretenimiento, entre ellos Pharrell Williams y los grupos Coldplay e Imagine Dragons.

Varios artistas, incluida la cantautora Chappell Roan, ganadora de un premio Grammy, han anunciado su salida de la agencia desde que se reveló la implicación de Wasserman en el escándalo.