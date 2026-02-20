El Mundo

Javier Milei ofrece tropas argentinas para Gaza ante ‘junta de paz’ de Trump

Donald Trump inauguró este jueves su “Junta de Paz”, una alianza para competir con Naciones Unidas.

Por AFP
Ese jueves, el presidente Trump reunió a aliados para inaugurar el “Board of Peace”, su nueva institución centrada en avances sobre Gaza, aunque con ambiciones que van mucho más allá. Alrededor de dos docenas de líderes mundiales u otros altos funcionarios acudieron a Washington. (SAUL LOEB/AFP)







