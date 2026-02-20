Javier Milei ofrece tropas argentinas para Gaza ante ‘junta de paz’ de Trump

Ese jueves, el presidente Trump reunió a aliados para inaugurar el “Board of Peace”, su nueva institución centrada en avances sobre Gaza, aunque con ambiciones que van mucho más allá. Alrededor de dos docenas de líderes mundiales u otros altos funcionarios acudieron a Washington.

Washington, Estados Unidos. Donald Trump inauguró este jueves su “Junta de Paz”, una alianza para competir con Naciones Unidas, con el anuncio de miles de millones de dólares y soldados de varios países para estabilizar la Franja de Gaza.

Trump, que dirigirá la Junta, anunció una contribución inicial de 10.000 millones de dólares, a la que se sumaron luego Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con al menos 1.000 millones de dólares por cabeza.

La Casa Blanca aseguró que en total cuentan con promesas de inversión de 6.500 millones de dólares para Gaza, que quedó devastada por la guerra entre Israel y Hamás que concluyó en octubre pasado.

Fue una inauguración al estilo que gusta a Trump, rodeado de aliados como los países del Golfo, Turquía o Argentina, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, música pop y un tono de satisfacción y felicitaciones mutuas.

La “Junta de Paz” arranca con una veintena de países, y Trump, autoproclamado jefe vitalicio de la alianza, avisó que Gaza no será el único ensayo.

“Ayudaremos a Gaza, la pondremos de nuevo en pie”, dijo.

“Traeremos la paz, y haremos cosas parecidas en otros lugares”, dijo.

La ONU, dijo Trump, es un organismo “con gran potencial”, pero que no ha estado a la altura de su promesa fundacional.

Un mensaje secundado por otros líderes presentes.

“Muchos en Europa dicen que la ‘Junta de Paz’ quiere sustituir a las Naciones Unidas. A mí no me parece que sea un intento para reemplazar a la ONU pero si ayuda a sacudir a ese gigante agonizante para que despierte, ojalá sea así”, manifestó el primer ministro albanés, Edi Rama.

“Un sistema estaba roto, un sistema que no era capaz de aportar soluciones”, dijo el presidente paraguayo, Santiago Peña. “Ahora estamos resolviendo problemas”.

Cinco países musulmanes

Más allá del tono optimista, las contribuciones de soldados y policías para estabilizar la situación provino de solo cinco países, todos musulmanes.

Estados Unidos liderará la fuerza de estabilización, ayudada por Indonesia, el país con mayor población musulmana en el mundo.

Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania también aportarán tropas. Egipto y Jordania están dispuestos a formar a un nuevo cuerpo policial, que podría arrancar ya, con unos primeros 2.000 agentes.

El presidente argentino, Javier Milei, ofreció tropas si es necesario.

“Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización” en el territorio palestino, dijo.

“La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental”, dijo Milei.

El presidente estadounidense Donald Trump reacciona en la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. El presidente estadounidense Donald Trump exhibirá su nueva "Junta de la Paz" en Davos el 22 de enero de 2026, puliendo su postura como pacificador un día después de retractarse de sus propias amenazas contra Groenlandia. (MANDEL NGAN/AFP)

Una promoción turística

Las necesidades en Gaza son muy elevadas, con una población al borde del colapso, con cerca de dos terceras partes de sus casas e infraestructuras devastadas y choques regulares con Israel.

El movimiento islamista Hamás controla además la parte costera del territorio, y Trump recordó que sus militantes deberán abandonar las armas.

La “Junta de Paz” fue una iniciativa particular de Trump que apareció al final de las negociaciones de paz entre Israel y Hamás, que concluyeron el 9 de octubre.

Ex promotor inmobiliario, Trump concibe la reconstrucción de Gaza como un gigantesco proyecto semiturístico.

La FIFA contribuirá con 75 millones de dólares para reconstruir las infraestructuras futbolísticas, aseguró Trump.

El objetivo es desarmar el conflicto casi centenario entre Israel y los palestinos con desarrollo económico.

El representante palestino en la reunión de Washington mostró buena disposición.

“Gracias, presidente Trump, por su liderazgo, por sus continuos esfuerzos”, declaró el jefe de la administración provisional para Gaza, Ali Shaath.

La “Junta de Paz” no ha sido respaldada por los países europeos occidentales, o por Canadá.

“Mientras no exista ambigüedad sobre su alcance, Francia simplemente no puede participar”, afirmó Pascal Confavreux, portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores.

Frente al modelo voluntario de la ONU, Trump propone que los que quieran participar en su “Junta” paguen, después de dos años gratis, una cotización de 1.000 millones de dólares.

Trump se presenta como el presidente de la paz, pero las advertencias a Irán, que está bajo presión para que negocie el abandono de su programa nuclear y balístico, volvieron a aparecer.

Trump dio un máximo de dos semanas a Teherán para que acate sus exigencias.