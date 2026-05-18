El Mundo

Japón arresta a dos estadounidenses por intentar acercarse al macaco Punch

El mono, que se hizo popular en Internet por su apego a un peluche, llama la atención de miles de visitantes.

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Por AFP
Punch mostró un fuerte apego hacia el peluche tras ser abandonado por su madre.
Punch mostró un fuerte apego hacia el peluche tras ser abandonado por su madre. (Punch Monkey Oficial/Instagram)







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