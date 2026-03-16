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Jabalí irrumpe en tienda de Berlín: El ingenioso plan para sacarlo sin usar anestesia

El animal entró en una tienda de decoración en Berlín. Expertos del zoológico descartaron la anestesia y usaron tablones para guiarlo hacia la salida

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Por AFP
Esta fotografía de cortesía cedida y tomada por la Policía de Berlín el 13 de marzo de 2026 muestra a un jabalí que deambula por un supermercado en el distrito de Koepenick, al sureste de la ciudad. La Policía intenta capturar al jabalí que perdió el rumbo y entró al centro comercial.
La policía de Berlín y veterinarios de un zoológico desalojaron a un jabalí de un centro comercial. El animal causó daños materiales pero no se reportaron personas heridas. (HANDOUT/AFP)







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