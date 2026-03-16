Jabalí irrumpe en tienda de Berlín: El ingenioso plan para sacarlo sin usar anestesia

La policía de Berlín y veterinarios de un zoológico desalojaron a un jabalí de un centro comercial. El animal causó daños materiales pero no se reportaron personas heridas.

Un jabalí irrumpió en un centro comercial del sureste de Berlín el viernes pasado por la mañana. El animal extraviado causó diversos daños materiales en el inmueble. La policía berlinesa confirmó a la agencia AFP que no hubo personas heridas durante el incidente.

El ejemplar entró al edificio tras romper una puerta de vidrio de la entrada principal. Posteriormente, el animal caminó hacia un almacén de la cadena Tedi, la cual vende artículos de decoración y bricolaje.

Un equipo de cuidadores y una veterinaria del zoológico de Berlín acudieron al sitio para atender la emergencia. Los especialistas portaban escudos de madera, cerbatanas y pistolas anestesiantes. Una portavoz del zoológico explicó por correo electrónico que evaluaron la situación en el lugar.

Los expertos determinaron que no era factible anestesiar al jabalí. La configuración física del local impedía realizar el procedimiento de forma segura. Ante este panorama, los cuidadores y los oficiales policiales coordinaron un plan de acción conjunto.

El personal utilizó tablones de madera del mismo supermercado para crear un sendero artificial. Esta estructura permitió guiar al animal hacia las salidas del centro comercial. El jabalí abandonó el edificio por esa vía sin mayores contratiempos.

La policía detalló que el animal regresó al bosque cercano después de salir del recinto. Berlín es una ciudad rodeada de zonas boscosas donde estos mamíferos habitan con frecuencia. Las incursiones de jabalíes en áreas urbanas de la capital alemana son eventos recurrentes para los habitantes.

Un hecho similar ocurrió en el verano de 2023 en barrios residenciales del suroeste de la ciudad. En esa ocasión, un jabalí que deambulaba por la noche generó confusión entre los vecinos. Algunos ciudadanos creyeron que el animal era una leona y alertaron a las autoridades. Aquel suceso mantuvo un operativo policial activo durante 24 horas hasta que descartaron el peligro.