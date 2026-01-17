Ciencia

Jabalíes y ciervos axis alertan a científicos por su papel en la propagación de parásitos

Investigación científica reveló una alta presencia de parásitos en especies invasoras que podrían influir en la salud humana, el ganado y la biodiversidad

Por El País / GDA / Uruguay
Científicos identificaron parásitos en jabalíes y ciervos axis de Uruguay y advirtieron sobre su rol como reservorios de enfermedades de impacto sanitario.
Científicos identificaron parásitos en jabalíes y ciervos axis de Uruguay y advirtieron sobre su rol como reservorios de enfermedades de impacto sanitario. (Canva/Canva)







El País / GDA / Uruguay

