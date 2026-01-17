Jabalíes y ciervos axis alertan a científicos por su papel en la propagación de parásitos

Científicos identificaron parásitos en jabalíes y ciervos axis de Uruguay y advirtieron sobre su rol como reservorios de enfermedades de impacto sanitario.

La alta presencia de parásitos vinculados a la toxoplasmosis y a enfermedades reproductivas con fuerte impacto en el ganado colocó a los jabalíes y a los ciervos axis de Uruguay como posibles reservorios que favorecen la circulación y el mantenimiento de estas infecciones en el ambiente.

El hallazgo surgió de un estudio científico publicado en la revista Journal of Wildlife Diseases. La investigación estuvo a cargo de especialistas del Institut Pasteur de Montevideo, el Instituto de Higiene y las Facultades de Medicina, Ciencias y Veterinaria. El trabajo analizó la presencia de Toxoplasma gondii y Neospora caninum en fauna silvestre del país.

El estudio se desarrolló bajo un enfoque que integra la salud humana, animal y ambiental. En ese marco, los investigadores evaluaron a dos especies exóticas e invasoras que afectan la biodiversidad, la flora y la fauna, y que además pueden funcionar como reservorios de enfermedades con impacto sanitario y productivo.

Los científicos venían trabajando desde hace años con Neospora caninum, parásito causante de la neosporosis, enfermedad asociada a abortos en vacas. También investigaban Toxoplasma gondii, que afecta al ganado y a las personas. La alta prevalencia detectada en vacas y ovejas llevó a los especialistas a estudiar lo que ocurría en la vida silvestre, en hospedadores intermediarios como el jabalí y el ciervo axis.

Análisis con test serológicos

La investigación se realizó entre 2020 y 2023. El equipo analizó muestras de sangre de 254 jabalíes y 90 ciervos axis, recolectadas en ocho y cinco departamentos del país, respectivamente. Parte de las muestras provino del contacto con cazadores y controladores de jabalí en Artigas y de actividades de caza en distintas zonas del interior.

Debido a que no existen kits comerciales para fauna silvestre, los investigadores debieron diseñar y adaptar sus propios test serológicos, ya que el mercado del diagnóstico se enfoca en animales de producción.

Los resultados indicaron que casi la mitad de los jabalíes presentaron anticuerpos contra Toxoplasma gondii, parásito que puede transmitirse a otros animales y al ser humano. En el caso de los ciervos axis, cerca del 50% dio positivo para Neospora caninum, asociado a abortos y pérdidas económicas en el ganado bovino.

En algunos animales se detectaron anticuerpos contra ambos parásitos, lo que evidenció la complejidad de los ciclos de transmisión en ambientes donde conviven fauna silvestre y animales domésticos.

Impacto económico y ambiental

Los investigadores señalaron que estas especies invasoras generan perjuicios económicos y que el estudio demostró su capacidad para actuar como reservorios de enfermedades que afectan la producción agropecuaria, la salud humana y la biodiversidad. También advirtieron que los parásitos podrían impactar en especies autóctonas, un aspecto que requerirá futuras investigaciones.

El trabajo aportó los primeros datos sistemáticos sobre la presencia de estos parásitos en jabalíes y ciervos axis en Uruguay. Además, colocó al país en el mapa internacional de la investigación en enfermedades de la vida silvestre.

Contar con esta información resulta clave para diseñar estrategias de monitoreo y control que reduzcan el riesgo sanitario y el impacto sobre los sistemas productivos y el ambiente.

Especies exóticas invasoras

El jabalí y el ciervo axis son especies exóticas invasoras. Su caza diurna está permitida tras un decreto del gobierno de Luis Lacalle Pou. En el caso del ciervo axis, existe un tope de 20 individuos por cazador.

El jabalí fue declarado plaga nacional en Uruguay mediante el decreto 463/982 del 15 de diciembre de 1982. Esta categoría aún no aplica para el ciervo axis.

Ambas especies provocan daños graves a la agricultura, la ganadería y los ecosistemas nativos, razón por la cual se autorizó su control mediante la caza para mitigar sus impactos negativos en el ambiente y en la producción.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.