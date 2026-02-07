El Mundo

Italia rechaza integrarse a la ‘Junta de Paz’ propuesta por Trump por razones constitucionales

El canciller Antonio Tajani confirmó que Italia no integrará la ‘Junta de Paz’ de Donald Trump debido a un “obstáculo insuperable” en la Constitución italiana

Por AFP
En la imagen, de izquierda a derecha, Donald Trump y Antonio Tajani
El canciller Antonio Tajani confirmó que Italia no integrará la ‘Junta de Paz’ de Donald Trump debido a un “obstáculo insuperable” en la Constitución italiana. (AFP/AFP)







