Italia expone por primera vez las reliquias de San Francisco de Asís: véalas aquí

Los restos de San Francisco de Asís estarán expuestos al público hasta el 22 de marzo

Por AFP
Esta grabación de video tomada por AFP muestra los restos de San Francisco de Asís expuestos en una vitrina dentro de la Basílica de San Francisco de Asís durante una vista previa para la prensa, en Assisi, el 21 de febrero de 2026. La exposición al público de los restos comenzará el 22 de febrero para conmemorar el 800º aniversario de su muerte en 1226. (Foto de Giovanni GREZZI / AFP)
Restos de San Francisco de Asís expuestos en una vitrina dentro de la Basílica de San Francisco de Asís (Foto de Giovanni GREZZI / AFP) (GIOVANNI GREZZI/AFP)







