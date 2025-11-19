El Mundo

Italia amplía la definición de violencia sexual: Diputados aprueban incluir actos sin consentimiento

El Parlamento italiano aprueba ampliar la definición de violencia sexual para incluir actos sin consentimiento.

EscucharEscuchar
Por AFP
Actualmente la violación se define como la cometida mediante coerción física, amenazas o abuso de autoridad. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ItaliaViolaciónConsentimiento
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.