Israel y Rusia incluidos en lista negra de la ONU de violencias sexuales en conflictos

La bandera de Israel y la bandera de Rusia, respectivamente. Foto utilizada con fines ilustrativos.

Naciones Unidas, Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad israelíes y rusas han sido incluidas en la lista de la ONU sobre violencias sexuales en conflictos, principalmente en relación a acusaciones presentadas por prisioneros, según un informe anual al que tuvo acceso la AFP el jueves.

En agosto pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Israel y Rusia sobre el riesgo de ser incluidos en esta lista. Pero “Naciones Unidas ha seguido registrando incidentes y manifestaciones de violencia sexual” en el contexto de la guerra en Ucrania y los territorios palestinos ocupados, según su nuevo informe, que se enviará próximamente a los miembros del Consejo de Seguridad.

El documento también lamenta que, a pesar de esta advertencia, los inspectores de la ONU se encontraran con una “negación de acceso persistente” por parte de las autoridades de ambos países.

En Israel, “en 2025, se siguieron registrando casos de violencia sexual contra palestinos detenidos en Israel y los territorios palestinos ocupados”, afirma el informe, señalando que los casos verificados por la ONU son indicativos de tendencias a lo largo de varios años, pero no “exhaustivos” debido a la denegación de acceso a los centros de detención israelíes.

La ONU confirmó en 2025 varios casos de violencia sexual que se remontan a 2023, “incluida la tortura”, contra 14 hombres, 7 mujeres, 9 niños y una niña en la Franja de Gaza y Cisjordania.

Las violaciones incluyen violación con objeto, grupales, violencia física contra genitales, desnudez forzada y registros corporales “sin justificación aparente de seguridad”.

La ONU identifica a los perpetradores como miembros del ejército israelí, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario.

Israel se adelantó a su inclusión en esta lista, denunciando el jueves por la mañana una decisión “vergonzosa y absurda” de Antonio Guterres que pondría a Israel y a Hamás, ya incluidos en la lista, en igualdad de condiciones.

“Hemos terminado con este secretario general”, declaró el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, en un mensaje de vídeo publicado en X, dando cuenta de una “congelación” de relaciones entre Israel y la oficina de Antonio Guterres hasta el final de su mandato, el 31 de diciembre próximo.

En cuanto a Rusia, el informe destaca la ocurrencia de violencia sexual en los territorios ucranianos ocupados y en Rusia por parte de las fuerzas armadas y los servicios penitenciarios, incluidos prisioneros de guerra que testificaron tras su liberación.

Utilizando datos de la misión de monitoreo de derechos humanos en Ucrania, menciona 310 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, incluyendo violaciones, mutilación genital femenina y descargas eléctricas, la gran mayoría de las cuales se cometieron contra hombres.