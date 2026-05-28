El Mundo

Israel y Rusia incluidos en lista negra de la ONU de violencias sexuales en conflictos

Los inspectores de la ONU se encontraron con una ‘negación de acceso persistente’ por parte de las autoridades de ambos países.

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Por AFP
La bandera de Israel y la bandera de Rusia, respectivamente. Foto utilizada con fines ilustrativos.
La bandera de Israel y la bandera de Rusia, respectivamente. Foto utilizada con fines ilustrativos. (AFP/AFP)







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