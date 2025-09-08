Israel y Estados Unidos lanzan ‘última advertencia’ a Hamás

Los muertos en el conflicto entre Israel y Palestina siguen en aumento. Las represalias israelíes han causado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Foto:

Jerusalén. Israel emitió una última advertencia a Hamás para que se rinda y libere a todos los rehenes o enfrentará la “aniquilación” total. El ultimátum llega tras un ataque en Jerusalén Este que dejó seis muertos y que el grupo palestino celebró como una respuesta al conflicto en Gaza.

Hamás celebró el ataque, uno de los más mortíferos en la ciudad desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre del 2023.

LEA MÁS: Trump lanza una ‘última advertencia’ a Hamás sobre los rehenes israelíes

“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural al genocidio que (Israel) está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó en un comunicado, sin reivindicar el atentado, pero asegurando que los asaltantes eran palestinos.

En Gaza, la Defensa Civil local informó, este lunes, de la muerte de al menos diez palestinos por bombardeos israelíes, entre ellos tres niños menores de cinco años, en ataques que alcanzaron tiendas de campaña de desplazados, en el norte de la ciudad.

“Esto es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás(...): liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes aniquilados”, declaró en X el ministro de Defensa, Israel Katz, quien agregó que el ejército “se dispone a extender sus maniobras para conquistar la ciudad de Gaza”.

‘Última advertencia’ de Donald Trump

“Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia”, indicó Donald Trump el domingo.

Hamás afirmó haber recibido, “a través de mediadores, unas ideas de la parte de los estadounidenses para lograr un cese el fuego”.

El movimiento se dijo dispuesto a reanudar “inmediatamente” las negociaciones para discutir la liberación de los rehenes “a cambio de una declaración clara del fin de la guerra y la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza”, entre otras cosas.

Israel rechaza estas exigencias e insiste en su objetivo de destruir Hamás y tomar el control de la seguridad de todo el territorio palestino.

En las últimas semanas, el ejército intensificó sus operaciones terrestres y bombardeos en Ciudad de Gaza, la mayor urbe de la Franja.

En el hospital Al Shifa, numerosos palestinos lloraban a sus familiares muertos en ataques contra tiendas de campaña de desplazados, según imágenes de AFP.

Varias mujeres sollozaban cerca de los cuerpos de dos niñas de dos y cinco años. Más lejos, un hombre acariciaba el rostro de su bebé de un año, cuyo cuerpo estaba envuelto en un sudario blanco.

“Mueren niños, ¿qué hicieron mal? Un bebé de un año, ¿qué hizo mal?”, exclamó su abuelo, Hazem Issa.

El ejército controla alrededor del 75% de la Franja de Gaza y el 40% de Ciudad de Gaza. Según estimaciones recientes de la ONU, cerca de un millón de personas viven en la ciudad y sus alrededores.

‘Retórica genocida’

El ejército instó a la población de la Ciudad de Gaza a evacuar hacia la zona de al Mawassi, en el sur, declarada “humanitaria” desde hace varios meses. Sin embargo, esta región ha sido blanco, en numerosas ocasiones, de mortíferos bombardeos israelíes.

“Me horroriza la utilización abierta de una retórica genocida y la vergonzosa deshumanización de los palestinos por parte de altos funcionarios israelíes”, declaró el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El embajador israelí ante la ONU en Ginebra, Daniel Meron, lo acusó en X de seguir “difundiendo comentarios difamatorios y socavando la seguridad del Estado judío”.

Por su parte, España anunció medidas para “detener el genocidio en Gaza”, entre ellas un embargo de armas a Israel.

En respuesta, Israel acusó a España de “campaña antisemita”, lo que Madrid rechazó de inmediato.

El ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023, que desencadenó la guerra, provocó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles.

Las represalias israelíes han causado al menos 64.522 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio, bajo autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.