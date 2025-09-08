El Mundo

Israel y Estados Unidos lanzan ‘última advertencia’ a Hamás

Hamás afirmó haber recibido, a través de mediadores, algunas ideas estadounidenses para lograr un cese el fuego

Por AFP
Columnas de humo se elevan durante los ataques israelíes contra la Torre Mushtaha en la Ciudad de Gaza el 5 de septiembre de 2025, en medio de la guerra entre Israel y el movimiento militante Hamás. El ejército israelí afirmó haber atacado un rascacielos en la Ciudad de Gaza el 5 de septiembre, poco después de anunciar que atacaría edificios altos identificados como utilizados por Hamás antes de la conquista planificada del centro urbano por parte de sus fuerzas. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP)
Los muertos en el conflicto entre Israel y Palestina siguen en aumento. Las represalias israelíes han causado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Foto: (OMAR AL-QATTAA/AFP)







