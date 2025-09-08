El Mundo

Seis muertos en ataque a tiros en Jerusalén

Cinco hombres y una mujer de entre 30 y 50 años fallecieron; una decena de personas resultó herida, siete de gravedad

Por AFP
Miembros de la policía recolectan indicios en la parada de autobús.
El ataque inició en una parada de autobús en Jerusalén oriental, cuando dos sujetos comenzaron a disparar. Foto: (MENAHEM KAHANA/AFP)







