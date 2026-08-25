Israel toma centro de la ONU en Jerusalén; organismo denuncia un ataque a la inmunidad diplomática

Periodistas y un civil reaccionan después de inhalar gases lacrimógenos durante una incursión de las fuerzas israelíes en el Centro de Formación Profesional de la UNRWA, ubicado entre el barrio de Kafr Aqab y el campamento de refugiados de Qalandia, al sur de la ciudad cisjordana de Ramala, el 25 de agosto de 2026.

Kafr ‘Aqab, Territorios Palestinos. Las fuerzas israelíes tomaron el control este martes de un centro de formación profesional gestionado por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este, un nuevo embate para esta organización que Israel vetó.

Israel tramitó una ley que entró en vigor en enero de 2025 y que rompe los vínculos con esta agencia y prohíbe su funcionamiento en territorio israelí.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la incursión de las fuerzas israelíes y señaló que esto “privará a los jóvenes de la educación profesional que estaban recibiendo”, declaró su portavoz Stephane Dujarric.

El vocero afirmó que el centro de formación “y otras instalaciones de UNRWA” son propiedad de Naciones Unidas.

“Estas son inviolables e inmunes a cualquier forma de injerencia”, agregó.

El centro de formación de Qalandia está situado entre el barrio de Kafr Aqab, en Jerusalén Este, y el campo de refugiados de Qalandia. Fue fundado en 1952 y ofrece formación profesional cada año a unos 340 palestinos de Cisjordania ocupada, según la UNRWA.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en un comunicado que, en concordancia con la ley, dio la directiva de comenzar la evacuación del centro.

“El Estado de Israel no permitirá que una organización cuyos empleados hayan estado implicados en actos terroristas y en la masacre del 7 de octubre opere en su territorio y actuará contra ella con todos los medios a su alcance”, declaró.

Israel ha acusado en repetidas ocasiones a la UNRWA de ser una tapadera de milicianos de Hamás, y afirma que algunos de sus empleados participaron en el ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

Varias investigaciones, incluida una liderada por la exministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, encontraron algunos “problemas relacionados con la neutralidad” en la UNRWA, pero subrayaron que Israel no ha proporcionado pruebas concluyentes.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, afirmó que su oficina envió este martes una carta a Guterres en la que se indica que la UNRWA no tenía derechos de propiedad sobre el recinto.

La UNRWA señaló que las fuerzas israelíes “irrumpieron por la fuerza” en el centro de formación alrededor de las 10:00 (07:00 GMT), con al menos cuatro vehículos blindados que entraron en las instalaciones, acompañados por más de 50 efectivos.

La agencia afirmó que en ese momento había 20 miembros de su personal y condenó el allanamiento.

“La entrada de fuerzas de seguridad armadas en una instalación de las Naciones Unidas, sin la autorización ni el consentimiento de las Naciones Unidas, es inaceptable”, declaró la agencia.

Israel ocupó y anexó Jerusalén Este en 1967, una acción que no está reconocida por gran parte de la comunidad internacional.