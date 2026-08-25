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Israel toma centro de la ONU en Jerusalén; organismo denuncia un ataque a la inmunidad diplomática

La ONU condenó la incursión armada y advirtió sobre el impacto en los jóvenes palestinos

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Por AFP
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Periodistas y un civil reaccionan después de inhalar gases lacrimógenos durante una incursión de las fuerzas israelíes en el Centro de Formación Profesional de la UNRWA, ubicado entre el barrio de Kafr Aqab y el campamento de refugiados de Qalandia, al sur de la ciudad cisjordana de Ramala, el 25 de agosto de 2026.
Periodistas y un civil reaccionan después de inhalar gases lacrimógenos durante una incursión de las fuerzas israelíes en el Centro de Formación Profesional de la UNRWA, ubicado entre el barrio de Kafr Aqab y el campamento de refugiados de Qalandia, al sur de la ciudad cisjordana de Ramala, el 25 de agosto de 2026. (ZAIN JAAFAR/AFP)







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