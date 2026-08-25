Colonos israelíes en Cisjordania atacan a periodistas de agencia internacional AFP

Colonos israelíes, algunos con palos, se enfrentan con activistas de izquierda mientras soldados israelíes intervienen en un puesto de avanzada ubicado en la aldea palestina de Jannatah, ocupada por Israel, al sur de la ciudad de Belén, el 25 de agosto de 2026.

Jannatah, Territorios Palestinos. Un grupo de colonos israelíes en Cisjordania atacó a periodistas de la AFP que cubrían la creciente tensión con la población palestina, y el incidente dejó al menos cinco heridos, informaron reporteros y socorristas.

Un equipo de tres personas de la agencia internacional viajó a la localidad de Jannatah, cerca de Belén, para informar sobre activistas israelíes que realizan visitas en solidaridad a los palestinos que son acosados por colonos israelíes.

El incidente se produjo después de que estallara un altercado entre los colonos y los activistas, y entonces el ejército israelí ordenó a los periodistas que abandonaran el lugar, que calificaron como una “zona militar cerrada”.

En ese momento llegaron dos coches llenos de colonos, muchos de ellos niños, que lanzaron piedras contra los periodistas y los activistas.

Un periodista de la AFP esquivó una piedra, pero a continuación un niño le golpeó en la barbilla con un palo, causándole un sangrado leve, relató el reportero. Cuando el equipo de profesionales volvió a sus autos, encontraron los vehículos destrozados y los neumáticos pinchados.

Cinco personas recibieron atención médica por lesiones, informó la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, y los periodistas de la AFP reportaron que vieron al menos un activista israelí trasladado en una ambulancia palestina.

Unos 500.000 israelíes viven en colonias en Cisjordania, un territorio palestino que Israel ocupa desde la Guerra de los Seis Días, librada en junio de 1967.

Cerca de tres millones de palestinos viven en este territorio donde el gobierno de derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, busca impulsar nuevos asentamientos de colonos para ganar votos en el electorado de ultraderecha de cara a las elecciones del 27 de octubre.

La violencia de los colonos israelíes contra los palestinos se intensificó desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desató la guerra en Gaza.