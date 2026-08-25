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Colonos israelíes en Cisjordania atacan a periodistas de agencia internacional AFP

Un ataque de colonos israelíes a periodistas de la AFP cubriendo en Cisjordania dejó al menos cinco heridos

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Por AFP
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Colonos israelíes, algunos con palos, se enfrentan con activistas de izquierda mientras soldados israelíes intervienen en un puesto de avanzada ubicado en la aldea palestina de Jannatah, ocupada por Israel, al sur de la ciudad de Belén, el 25 de agosto de 2026.
Colonos israelíes, algunos con palos, se enfrentan con activistas de izquierda mientras soldados israelíes intervienen en un puesto de avanzada ubicado en la aldea palestina de Jannatah, ocupada por Israel, al sur de la ciudad de Belén, el 25 de agosto de 2026. (ILIA YEFIMOVICH/AFP)







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