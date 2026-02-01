El Mundo

Israel reabre parcialmente paso de Rafah, crucial para ayuda humanitaria

Varios bombardeos israelíes causaron 32 muertos el sábado; Israel ordenó salida de Médicos Sin Fronteras.

Por AFP
Israel reabrió parcialmente el paso de Rafah entre la devastada Franja de Gaza y Egipto el 1.º de febrero, tras meses de presión de organizaciones humanitarias, aunque el acceso se limita al tránsito de personas.
Israel reabrió parcialmente el paso de Rafah entre la devastada Franja de Gaza y Egipto el 1.º de febrero, tras meses de presión de organizaciones humanitarias, aunque el acceso se limita al tránsito de personas. (-/AFP)







