El Mundo

Israel bombardea Gaza y mata a 32 personas

“El saldo desde el amanecer ha subido a 32 muertos, en su mayoría niños y mujeres”, indicó en un comunicado la Defensa Civil de Gaza.

EscucharEscuchar
Por AFP
Vista general de edificios destruidos cerca del campamento de refugiados palestinos de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.
Vista general de edificios destruidos cerca del campamento de refugiados palestinos de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. (EYAD BABA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelGazaPalestinaFranja de GazaGuerra Israel-Hamás
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.