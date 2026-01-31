Israel bombardea Gaza y mata a 32 personas

Vista general de edificios destruidos cerca del campamento de refugiados palestinos de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

Gaza, Territorios Palestinos. Treinta y dos personas murieron este sábado en ataques aéreos israelíes en Gaza, según la Defensa Civil, a pocas horas de la anunciada reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah.

Israel afirma haber atacado en respuesta a violaciones del alto el fuego concluido en octubre con el movimiento islamista palestino Hamás.

“El saldo desde el amanecer ha subido a 32 muertos, en su mayoría niños y mujeres”, indicó en un comunicado la Defensa Civil de Gaza, un organismo de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, actualizando un anterior balance de 28 fallecidos.

“Fueron atacados edificios de viviendas, tiendas de campaña y una comisaría de policía”, incidió el portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal.

En el barrio de Rimal en la ciudad de Gaza, una vivienda fue destruida por la explosión. “Tres niñas murieron mientras dormían. Encontramos sus cuerpos en la calle”, declaró a AFP un familiar, Samer al Atbash.

El ataque a la comisaría causó siete muertos, entre ellos civiles que se encontraban en las instalaciones en ese momento, según la dirección general de la policía.

Una tienda de campaña que albergaba a desplazados en Jan Yunis (sur) también fue alcanzada, y siete miembros de una misma familia, incluido un niño, murieron, según la oficina de prensa del gobierno de Hamás.

Uno de los ataques tuvo como blanco Al Mawasi, una zona del sur de la Franja en donde decenas de miles de desplazados sobreviven en tiendas de campaña, constató un periodista de AFP.

En un comunicado, el ejército israelí dijo haber atacado en respuesta a un incidente ocurrido el viernes, en el que ocho combatientes palestinos salieron de un túnel en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, lo que -- según sostienen los militares -- vulnera el acuerdo de tregua.

El ejército precisó que “golpeó a cuatro mandos y a otros terroristas de Hamás y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza”.

Hamás denunció los bombardeos de este sábado como un “crimen brutal”.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, al menos 509 personas han muerto por disparos o ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego.

El ejército israelí dice haber perdido a cuatro soldados durante el mismo período en Gaza.

Las restricciones de acceso impuestas por Israel a los medios de comunicación impiden a AFP verificar de forma independiente el número de víctimas.

Egipto y Catar, mediadores en el conflicto, condenaron el sábado las “violaciones repetidas” por parte de Israel del alto el fuego, e instaron a todas las partes a dar muestras de “moderación” a medida que se acerca la reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto.

Israel debe reabrir el paso el domingo “solo para un movimiento limitado de personas”.

Esperando la reapertura en Rafah

Este puesto es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel.

El alto el fuego entre las partes entró en enero en su segunda fase, que prevé el desarme de Hamás, la retirada de las fuerzas israelíes de más zonas de la Franja y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Israel y Hamás se han acusado repetidamente de incumplir la tregua.

Casi toda la población de Gaza se ha visto desplazada varias veces en los dos años de guerra en el enclave. Cientos de miles, sobre una población total de dos millones, viven en tiendas de campaña.

La guerra arrancó con un ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP elaborado a partir de datos oficiales.

Desde esa fecha, más de 71.000 palestinos murieron en el pequeño territorio costero por la campaña militar israelí en represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza. La ONU considera fiable dicha cifra.