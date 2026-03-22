Israel investiga si su ejército causó la muerte de un civil en la frontera con Líbano

El ejército israelí investiga si la muerte de un civil en la frontera norte fue causada por sus tropas.

Jerusalén, Indefinido. El ejército de Israel informó de que está investigando si sus propias fuerzas mataron a un civil israelí cerca de la frontera con Líbano este domingo, después de que Hezbolá reivindicara un ataque en la misma zona.

Los servicios de emergencia israelíes señalaron más temprano el domingo que un hombre murió por un “impacto directo” en su vehículo de un cohete procedente de Líbano, convirtiéndolo en la primera víctima mortal en el norte del país desde que estallaron los últimos combates con el movimiento proiraní Hezbolá.

El grupo respaldado por Irán afirmó, tras el incidente, que sus combatientes habían atacado a soldados israelíes en la misma zona.

Pero el ejército israelí anunció más tarde que estaba “llevando a cabo una investigación exhaustiva” sobre la muerte.

Líbano fue arrastrado a la guerra en Oriente Medio cuando Hezbolá comenzó a lanzar cohetes contra Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en ataques israelo-estadounidenses.

Israel envió tropas a Líbano y realizó extensos bombardeos aéreos en el país, mientras que Hezbolá continúa lanzando andanadas de cohetes a través de la frontera.