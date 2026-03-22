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Israel investiga si su ejército causó la muerte de un civil en la frontera con Líbano

El ejército israelí investiga si la muerte de un civil en la frontera norte fue causada por sus tropas

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Por AFP
Humo en aldeas cerca de Tiro, Líbano, tras ataques israelíes. Líbano pide cese al fuego "inmediato". Foto: KAWNAT HAJU / AFP
El ejército israelí investiga si la muerte de un civil en la frontera norte fue causada por sus tropas. (KAWNAT HAJU/AFP)







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