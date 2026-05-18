El Mundo

Israel intercepta una nueva flotilla para Gaza

La cancillería turca condenó esta ‘intervención de las fuerzas israelíes en aguas internacionales’ como un ‘nuevo acto de piratería’.

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Por AFP
Israel confirmó que sus fuerzas interceptaron una flotilla con destino a Gaza
Israel confirmó que sus fuerzas interceptaron una flotilla con destino a Gaza (AFP/AFP)







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