Israel deporta a Turquía a 137 activistas de la flotilla hacia Gaza

Activistas formaban parte de flotilla de ayuda con destino a Gaza

Por AFP
Flotilla humanitaria Gaza
La activista climática sueca Greta Thunberg (derecha) aparece a bordo de un buque, de una flotilla civil que transporta activistas pro-palestinos y ayuda humanitaria, con el objetivo de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Foto: (LLUIS GENE/AFP)







IsraelFlotilla humanitariaGaza
