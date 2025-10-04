Israel deporta a Turquía a 137 activistas de la flotilla hacia Gaza

La activista climática sueca Greta Thunberg (derecha) aparece a bordo de un buque, de una flotilla civil que transporta activistas pro-palestinos y ayuda humanitaria, con el objetivo de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Foto:

Jerusalén, Indefinido. Israel informó este sábado de que deportó a 137 activistas más que formaron parte de la flotilla de ayuda con destino a Gaza, tras iniciar las expulsiones el viernes.

La flotilla Global Sumud (resiliencia en árabe) partió en septiembre de Barcelona con activistas como Greta Thunberg y personalidades políticas, con la intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

Sin embargo, Israel impone un bloqueo naval alrededor de este enclave, donde desde hace casi dos años libra una guerra con el movimiento islamista palestino Hamás, que estalló tras el ataque del 7 de octubre.

La Marina israelí empezó el miércoles a interceptar los barcos que se acercaban hacia Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos y terminó el viernes de cercar a la última embarcación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí declaró que “otros 137 provocadores de la flotilla de Hamás-Sumud fueron deportados hoy a Turquía”, en una publicación en X.

Israel informó el viernes de que deportó a cuatro activistas italianos, los primeros de los cientos de detenidos en los navíos.

Las autoridades israelíes anunciaron tras interceptar los barcos que los miembros de la flotilla (que incluía a activistas de España, Brasil, México y Argentina, entre otras nacionalidades) serían expulsados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía informó este sábado que 36 ciudadanos turcos que formaron parte de la flotilla Global Sumud regresarían al país en un vuelo especial.

La Cancillería turca precisó que habrá ciudadanos de terceros países a bordo de ese vuelo.

Según una fuente diplomática turca, se trataría de ciudadanos de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania.

El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, informó en X que en este grupo de personas expulsadas de Israel en un vuelo chárter hay 26 italianos.

La intercepción de la flotilla desencadenó manifestaciones en varias capitales, desde Brasilia, pasando por Buenos Aires, París, Roma, Túnez o Berlín.