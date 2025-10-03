El Mundo

Israel intercepta último barco de flotilla humanitaria para Gaza e inicia deportaciones

Marinette fue interceptado a aproximadamente 42,5 millas náuticas de Gaza. Cuatro italianos ya fueron deportados

Por AFP
Flotilla Global Sumud
Embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, interceptadas por las fuerzas israelíes en el mar Mediterráneo, frente a las aguas de la Franja de Gaza, llegarán al puerto sureño de Ashdod. Foto: (SAEED QAQ/AFP)







