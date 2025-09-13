El Mundo

Israel deja más de 64.800 palestinos muertos en ofensiva contra Gaza

La ofensiva de Israel en la Franja de Gaza ha dejado más de 64.800 palestinos muertos y 164.200 heridos, según autoridades de Hamás

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Columnas de humo se elevan durante los ataques israelíes contra la Torre Mushtaha en la Ciudad de Gaza el 5 de septiembre de 2025, en medio de la guerra entre Israel y el movimiento militante Hamás. El ejército israelí afirmó haber atacado un rascacielos en la Ciudad de Gaza el 5 de septiembre, poco después de anunciar que atacaría edificios altos identificados como utilizados por Hamás antes de la conquista planificada del centro urbano por parte de sus fuerzas. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP)
Columnas de humo se elevan durante los ataques israelíes contra la Torre Mushtaha en la Ciudad de Gaza el 5 de septiembre de 2025, en medio de la guerra entre Israel y el movimiento militante Hamás. El ejército israelí afirmó haber atacado un rascacielos en la Ciudad de Gaza el 5 de septiembre, poco después de anunciar que atacaría edificios altos identificados como utilizados por Hamás antes de la conquista planificada del centro urbano por parte de sus fuerzas. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) (OMAR AL-QATTAA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelHamásGaza
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.