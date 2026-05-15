El Mundo

Israel controla más territorio de Gaza del previsto en alto el fuego, según Netanyahu

Más de 850 palestinos han muerto desde que comenzó la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza.

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Por AFP
El alto representante para Gaza en la Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 13 de mayo que el frágil alto el fuego en el territorio palestino se mantenía pese a violaciones diarias, al tiempo que instó a Hamás a desarmarse.
El alto representante para Gaza en la Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 13 de mayo que el frágil alto el fuego en el territorio palestino se mantenía pese a violaciones diarias, al tiempo que instó a Hamás a desarmarse. (EYAD BABA/AFP)







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